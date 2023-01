Stiri pe aceeasi tema

- Nava Viking Orion, cu sute de pasageri la bord, e blocata in largul coastei australiene, nefiindu-i permisa acostarea in orașul australian Adelaide, dupa ce a fost semnalata prezența unei ciuperci „potențial daunatoare”, informeaza duminica BBC . Pentru a intra in Australia, oficialii spun ca nava trebuie…

- Sute de pasageri sunt blocați pe un vas de croaziera in largul coastelor australiene din cauza unei ciuperci descoperite pe nava. Navei Viking Orion i s-a refuzat permisiunea de a acosta in portul Adelaide, informeaza BBC.

- GRAV… Locatarii dintr-un bloc din zona Garii din municipiul Vaslui au alertat pompierii, dupa ce au vazut cum un fum gros ieșea de pe geamul unuia dintre apartamentele de la etajul al treilea. Echipele ISU Vaslui au venit in cel mai scurt timp, pentru a lichida incendiu. Chiar in timpul intervenției,…

- RAZMERIȚA… Se intețește batalia dintre Leonard Bibirig, șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și sindicaliștii de la “Diamantul”. Acuzat, zilele trecute, ca iși harțuiește subalternii indezirabili in așa fel incat sa-i faca sa plece in alte structuri…

- SFINȚIRE… Astazi, in fața bisericii Sfinții Petru și Pavel, situata intre blocuri, in partea de Sud a Barladului, s-au strans sute de credincioși care participa la slujba și așteapta ca la finalul ei sa poata trece prin fața Altarului. Trei inalte fețe bisericești oficiaza la Barlad slujba de sfințire…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu patru autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Deleni, comuna Deleni. Inca din momentul apelului la numarul unic pentru situații de urgența exista posibilitatea…

- WhatsApp a picat marți dimineața, astfel ca utilizatorii nu au mai putut primi și trimite mesaje prin intermediul aplicației. ACTUALIZARE 11.50. Aplicația WhatsApp a inceput sa funcționeze in Romania in jurul orei 11.50, dupa doua ore in care nu a putut fi folosita. Cauza defecțiunii nu este deocamdata…

- Un microbuz cu 16 pasageri, o autoutilitara de transport marfa si un autoturism au fost implicate intr-un accident, joi, pe Autostrada A1, in zona localitații Ciorogarla. In urma impactului, 3 persoane au fost ranite. „ISU Giurgiu a fost solicitat in urma cu putin timp sa intervina pe A1 Bucuresti-Pitesti,…