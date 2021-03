Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, zeci de persoane au ieșit in strada pentru a protesta impotriva vaccinarii obligatorii. Protestul a fost autorizat și a avut loc pe platoul din fața Instituției Prefectului. Protestul organizat impotriva vaccinarii obligatorii a adunat in fața Instituției Prefectului zeci de persoane,…

- In fața Parlamentului, in Parcul Izvor, duminica 7 martie de la ora 15:00. Organizatori: Alianța Parinților și Neamunit. Apel Național! Duminica, 7 martie suntem obligați sa ne prezentam cu toții in alveola Parcului Izvor de langa Casa Parlamentului daca mai vreți sa caștigam lupta impotriva vaccinarii…

- Locuitorii țarii se pregatesc sa iasa la protest duminica, 7 martie, impotriva legii abuzive a vaccinarii obligatorii. Evenimentul va avea loc cu participarea Alianței Parinților, impreuna cu Asociația Pro Consumatori, organizația "Medici pentru Consimțamant informat" și alte organizații publice. {{505639}}Potrivit…

- BUCUREȘTI, 4 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Romanii ies in strada duminica, 7 martie 2021, ora 15.00, cand se anunța un protest la Parcul Izvor langa Parlament. © AP Photo / Francisco SecoNu vom putea intra in UE fara certificate de vaccinare? Ce spune președintele CE Evenimentul este…

- Coaliției PNL-USR PLUS incearca sa impuna vaccinarea obligatorie mascata, acuza copreședintele AUR George Simion: „Nu suntem impotriva vaccinarii, ci doar contra obligativitații”. „Ca partid al libertații suntem pentru libertatea de a alege. Nu suntem impotriva vaccinarii, ci doar contra obligativitații.…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 nu va fi obligatorie, iar proiectul de lege privind vaccinarea aflat in Parlament nu are legatura cu imunizarea impotriva noului coronavirus, a declarat astazi premierul Florin Cițu. Florin Citu a fost intrebat, luni, daca Guvernul ar putea obliga populatia sa se vaccineze.„Este…

- Aproape 40.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca numarul total al celor imunizați din Romania sa ajunga la aproape 340.000. Documentul poate fi citit AICI Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). ”Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania”, arata comunicatul. Zilele europene ale vaccinarii…