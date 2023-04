Stiri pe aceeasi tema

- Primul festival de muzica organizat in sezonul rece, intr-o stațiune montana din Romania, va avea loc la sfarșitul saptamanii, in Poiana Brașov. Aproape 35 de mii de spectatori sunt așteptați la concertele de pe platoul de la baza Partiei Bradul.

- Dupa discursul de ieri, in fața Parlamentului, președintele rus Vladimir Putin, acum, liderul de la Kremlin a fost așteptat la un megamiting cu 200.000 de participanți pe un stadion din Moscova. Potrivit unor surse, mulți oameni au fost aduși cu forța de la serviciu sau facultate, cu autobuze speciale.…

- Spre deosebire de ieri, astazi soarele nu prea va fi vizibil in Dambovița. Insa vestea buna este ca norii care se vor menține pe cer pe parcursul zilei nu aduc precipitații. Vom avea o maxima de 6°C și 0% șanse de precipitații. Prognoza meteo pentru zilele urmatoare anunța o ușoara incalzire, dar la…

- O centrala geotermala poate produce energie cu un cost de 70 dolari/MWh in statul american Utah, echivalentul a 65 de euro/MWh, in timp ce un reactor modular mic va produce aceeași cantitate de energie cu 89 dolari, adica aproape 83 euro, scrie EnergyPost.eu . Articolul este semnat de catre Dennis Wamsted,…

- In urma cu puține zile, in miezul iernii, o familie din comuna Butimanu, a ramas fara acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu puternic. Autoritațile locale din comuna, prin vocea primarului Gabriel Dragnea, fac apel la oamenii binevoitori care vor sai ii ajute, deoarece toata agoniseala lor…

- Pe durata desfașurarii programului Școala Altfel, Societatea de Transport Public Timișoara ii așteapta pe elevi și profesorii lor sa faca plimbari cu TramTur și sa participe la Ziua Porților Deschise, unde vor vedea ce activitați zilnice au loc in Depoul STPT din Bd. Dambovița.

- „La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Costeștii din Vale.Acesta…