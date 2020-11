Sute de părinţi au refuzat tabletele pentru şcoala online sau le-au dat înapoi 6.500 de tablete au ajuns in judetul Argeș pentru a fi distribuite copiilor care provin din familii cu dificultați financiare. Ministrul Educației: Vin semnale de la parinți ca orele nu se desfașoara Tabletele au fost imparțite in mare parte, numai ca la o luna de la distribuire parinții le-au returnat pe motiv ca nu vor sa raspunda de integritatea aparatelor și nici nu vor sa iși asume eventuale deteriorari. Un alt politician sfideaza regulile pandemiei. Tariceanu, la restaurant cu soția. Poliția a intervenit Este vorba despre 150 de tablete readuse la inspectoratul școlar. Alte 500… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

