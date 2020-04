Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Cimpu lui Neag au depistat aseara, in jurul orei 18.30, sase persoane care The post Șase barbați, prinși la braconaj pe un fond de vanatoare din zona Cimpu lui Neag appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Trei tineri au fost depistati de un echipaj de politie in timp ce se deplasau cu o masina pe un drum judetean din localitatea Alimpesti cu o arma de vanatoare letala, care nu era inregistrata.

- Autorii mai multor spargeri semnalate pe raza comunei buzoiene Mihailești au fost identificați de politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti. Aceștia au efectuat percheziții la locuintele infractorilor, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani. Unul dintre ei, in varsta de 23 de ani, a…

- Politistii de fontiera au descoperit alte noua containere cu deseuri, doua in Portul Constanta si sapte la Chitila, in judetul Ilfov. In acestea s-ar afla deseuri inutilizabile, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza produse de uz casnic, potrivit news.ro.Potrivit unui…

- Cele peste 700 de tone de deseuri descoperite recent de inspectorii Garzii de Mediu Bihor abandonate si ascunse in satele Ineu si Vadu Crisului au fost depozitate acolo de muncitorii a doua firme romanesti controlate de o bihoreanca despre care presa italiana scria inca din 2017 ca, in complicitate…

- Autorii a trei furturi reclamate la Timișoara in ultimele doua zile au fost depistați și prinși de polițiști. Atacurile au fost date fie asupra magazinelor, fie asupra autoturismelor parcate pe raza orașului. Intr-unul dintre cazuri, un barbat de 43 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 5 Timișoara.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit 305 articole vestimentare si de marochinarie, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care trei cetateni romani incercau sa le introduca in tara, potrivit Garda de Coasta. In data de 16.02.2020,…