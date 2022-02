Stiri pe aceeasi tema

- Separatiștii ruși au anunțat mobilizare generala. Toți barbații intre 18 și 55 de ani din Donețk și Lugansk sunt chemați la arme. Ei au declarat ca se așteapta la un atac militar al Ucrainei in orice moment. Se pare, totuși, ca razboiul dintre Rusia și Ucraina va incepe, chiar daca cu toții speram intr-o…

- Liderul republicii autoproclamate Donetk din estul Ucrainei a anuntat sambata mobilizarea generala, informeaza AFP. ‘Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala’, a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.…

- Liderii republicilor separatiste Lugansk si Donetk, Leonid Pasechnik si Denis Pusilin, au anuntat evacuarea in masa a rezidentilor catre Rusia. S-au format cozi la punctele de trecere a frontierei spre Rostov.

- Intre 40% și 50% din fortele ruse relocate la frontierele Ucrainei sunt in prezent in pozitie de atac, a declarat vineri, 18 februarie, sub protecția anonimatului, un responsabil al Pentagonului, care a menționat ca faza de destabilizare a tarii dusa de Rusia „a inceput”, noteaza agenția France Presse,…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…

- "Este prea liniște. Este îngrijorator, ca înaintea unei furtuni", spune soldatul ucrainean cu numele de razboi ”Botsman”, aflat în apropiere de Donețk, bastionul separatiștilor pro-ruși ajutați de Moscova, noteaza AFP. Pe frontul din estul Ucrainei, tirurile…

- Odata cu debutul campaniei de vaccinare anti Covid in randul copiilor de 5-11 ani, taberele pro și anti vaccin au reluat confruntarea. O simpla intrebare lansata de redacția Gazeta de Sud pe pagina de Facebook a provocat un val de comentarii aprige. Deși am incercat sa ințelegem mai bine motivele din…

- Principalul reprezentant al separatistilor prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, care conduce bastionul rebel din Donetk, cere joi Moscovei sa le livreze armament pentru a face fata fortelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala, care ameninta sa agraveze razboiul in Donbas, relateaza AFP.…