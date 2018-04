Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara in universitate, scriitoare și critic literar, remarcabila Zoe Dumitrescu Bușuleanga a ales spre sfarșitul vieții sa paraseasca catedra universitara și sa imbrace haina monahala la Manastirea Varatec sub numele de maica Benedicta.

- Protest in Kemerovo, Rusia, unde peste 64 de personae și-au pierdut viața intr-un centru commercial. La fața locului a venit un guvernator, iar protestatarii sunt indignați de ce nu a venit o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele.

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile. Lumina va fi stinsa, intre 20.30 si 21.30, la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Casa Poporului…

- Atac armat in orasul New Orleans din statul american Louisiana. Doi oameni au fost murit, iar trei au fost raniti dupa ce un individ necunoscut a deschis focul asupra lor. Fortele de ordine au declarat ca starea victimelor internate este grava.

- Cantareața Mirabela Dauer a lamurit lucrurile vizavi de un mesaj aparut pe pagina sa de pe o rețea de socializare. Mirabela Dauer a trecut printr-o intervenție chirurgicala la rinichi la sfarșitul lunii ianuarie a acestui an. De atunci s-au spus foarte multe despre starea sa de sanatate și nu numai.…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…