- Peste 200 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a protesta dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea lui Tudorel Toadel legata de șefa DNA. Manifestanții țin steagul Romaniei in maini, se folosesc de vuvuzele pentru a face zgomot și scandeaza…

- Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare […]

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat definitiv ieri, 29 mai, in cazul celebrului dosar de prostitutie in care au fost implicate mai multe persoane publice din Timisoara. Dupa trei ani de la primele perchezitii facute de DIICOT Timisoara, dosarul „Minore pentru VIP-uri”, in care sunt implicati…

- Un nou protest fața de Guvernul PSD are loc, in aceasta seara, in centrul Timișoarei. Aproximativ 500 de persoane au anunțat pe Facebook ca vor participa la evenimentul “Vrem Europa, nu dictatura”, care are loc simultan in mai multe orașe din țara. “De la preluarea guvernarii, coaliția PSD-ALDE nu și-a…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este de acord cu sesizarea la Curtea Constitutionala referitoare la refuzul presedintelui Iohannis de a revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi. Precizarea șefului Senatului vine in contextul in care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri dimineata ca abia luni ii va prezenta premierului Viorica Dancila sesizarea pe care o va trimite la Curtea Constitutionala (CCR) referitor la refuzul lui Iohannis de revocare a sefei DNA si ca spera ca documentul va fi

- Daniel Dragomir, fost colonel SRI, reactioneaza dupa audierea lui Florian Coldea din Comisia SRI si il acuza pe fostul adjunct al Serviciului ca minte si ca evita sa spuna de adevaratii tradatori, atragandu-i atentia ca poate dezvalui cum au fost cazurile de terorism din Timisoara si Covasna.

- Sute de oameni au participat, astazi, pe strazile Timișoarei la un “Marș pentru viața” in timpul caruia au solicitat interzicerea avorturilor. Preoți, pastori, reprezentanți ai unor ONG-uri pro-familia și pro-vita, medici, precum și simpli cetațeni și-au dat intalnire in Parcul “Carmen Sylva” din Timișoara,…