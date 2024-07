Stiri pe aceeasi tema

- De la procuror-șef la lider politic, Starmer are radacini modeste și este descris ca fiind respectuos, auster și ușor plictisitor Cariera și critici Potrivit sondajelor, Keir Starmer, liderul in varsta de 61 de ani al partidului de centru-stanga, este favorit sa devina prim-ministru dupa alegerile din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat inca de saptamana trecuta ca va face luni consultari cu partidele parlamentare pentru stabilirea calendarului alegerilor prezidențiale. De la negocieri va lipsi liderul PNL, Nicolae Ciuca, fiind prezent la dezbatere din partea liberalilor ministrul de Interne, Catalin…

- Locuințe la prețuri de 500-600 euro/mp patrați, un Legislativ cu 300 de parlamentari, un Guvern cu 12 ministere și cel mult 50 de secretari de stat, sunt doar cateva dintre promisiunile cu care George Simion spera sa caștige voturi. Liderul AUR și-a prezentat programul politic cu 200 de masuri.

- Liderul AUR, George Simion, care si-a anuntat in weekend candidatura la alegerile prezidentiale, le-a vorbit romanilor din Munchen despre programul sau pentru alegeri, si anume peste un milion de locuinte pentru romanii care vor sa isi intemeieze o familie sau sa se intoarca

- Inainte de a-si sustine discursul, George Simion a fost validat de cei prezenti la congresul AUR, prin ridicare de mana, drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale.Acesta si-a facut intrarea pe scena evenimentului de la Arenele Romane in acordurile melodiei "Fie sa renasca" a trupei Phoenix."Am…

- George Simion a facut baie de mulțime la Brașov! In ciuda ploii torențiale, sute de oameni au venit sa vorbeasca și sa faca fotografii cu liderul AUR.De pe scena, George Simion a facut o analiza dura a ultimilor 34 de ani prin care a trecut țara noastra și a avertizat ca Florian Coldea este doar varful…

- Intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Maramures daca PSD ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in PSD avand in vedere ca cel mai recent sondaj - realizat de INSCOP la comanda News.ro - il da castigator in alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „Parerea mea ca daca asa arata,…

- Un actor și politician din Marea Britanie va plati o amenda uriașa pentru ca a numit doi oameni pedofili. Instanța britanica a stabilit suma de 90.000 de lire sterline pentru fiecare dintre victime. Disputa a avut loc pe rețelele de socializare.