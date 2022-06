Sute de oameni, la coadă cu noaptea în cap la deschiderea unui magazin din Prahova. Reducerile pentru care s-au călcat în picioare Sute de oameni s-au inghesuit intr-un magazin care s-a deschis joi dimineata, 23 iunie, la Bucov, in Prahova, pentru a fi siguri ca nu rateaza produsele aflate la promotie. Au fost reduceri la mai multe produse, insa cei mai mulți au vanat un aspirator robot, scule electrice si mopurile cu abur. Cele mai mari reduceri au fost la mopuri și la roboti de bucatarie, potrivit Antena 3. Un robot de bucatarie s-a vandut cu 350 de lei, prețul fiind redus de la aproape 600 de lei, iar un mop, cu 160 de lei, prețul inițial fiind de 280 de lei. ...citeste mai departe despre "Sute de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

