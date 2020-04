Stiri pe aceeasi tema

- Sursele oficiale au confirmat ca persoana in cauza este contact al unei persoane care lucreaza la Consiliul Judetean si care ar fi fost deja confirmata ca infectata cu SARS CoV-2. Deocamdata, CJ nu a confirmat si nici nu a confirmat informatia.

- , Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 crește din ce in ce mai mult in țara noastra. Romania lupta pe toate fronturile cu acest inamic nevazut iar sistemul medical din Romania se clatina. Sunt peste 360 de cadre medicale diagnosticate ca fiind purtatoare de COVID-19 iar tot mai mulți medici…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar alte 92 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.556 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19, iar alte 13.646 persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala, anunța, joi, GCS, anunța MEDIAFAX.„Pana…

- La nivelul judetului Buzau, 236 de persoane se afla acasa, pentru acestia fiind dispusa masura autoizolarii la domiciliu, anunta Institutia Prefectului. Acestea sunt persoane pentru care exista suspiciunea infectarii cu Covid 19 intrucat au intrat in contact cu buzoieni sositi din „zone galbene” , din…

- In Romania sunt 12 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ultimul caz fiind cel al unui barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona considerata neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta la Institutul Național de Boli…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…

- Toate cele opt probe verificate la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca sunt negative, au informat autoritatile. La nivel national, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, dintre care una este deja vindecata.