Stiri pe aceeasi tema

- La Mioveni, astazi, am sarbatorit Ziua Universala a Iei, bluza traditionala romaneasca – simbol international al culturii romane si o piesa emblematica a costumului popular national romanesc. La miezul zilei, scaldați in soarele verii, sute de elevi, copii și tineri, alaturi de angajații instituțiilor…

- Ziua IEI, sarbatorita cu Hora Unirii, folclor, in centrul civic din Mioveni. La Mioveni, astazi, am sarbatorit Ziua Universala a Iei, bluza traditionala romaneasca – simbol international al culturii romane si o piesa emblematica a costumului popular national romanesc. La miezul zilei, scaldați in soarele…

- Sute de oameni imbracati in costume populare s-au strans, miercuri, in centrul orasului Mioveni, pentru a marca Ziua Iei. "La Mioveni, astazi, am sarbatorit Ziua Universala a Iei, bluza traditionala romaneasca - simbol international al culturii romane si o piesa emblematica a costumului…

- Sophia Loren a fost imbratisata cu caldura de locuitorii orasului Florenta, apoi actrița a fost intampinata la Palazzo Vecchio de primarul Dario Nardella, care i-a daruit cheile orașului., apoi a fost intampinata Care a fost contextul? Contextul a fost inaugurarea noului restaurant din Piazza della…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre medicii care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului. El considera ca acest lucru este ridicol, fiindca, deși aceștia nu vor sa fie imunizați, se mira ca mor oameni. „Cred ca, totuși, ar trebui sa analizeze poziția…

- Sarbatoare cu mare fast in plina pandemie la Balti. Mii de oameni s-au adunat, ca in fiecare an, in Piata Independentei pentru a marca hramul orasului. De dimineata, a fost oficiata slujba religioasa, dupa care s-a dat liber la distractie.

- Consilierii locali USR-PLUS au refuzat, pentru a doua oara, sa voteze bugetul orașului Iași, propus de primarul Mihai Chirica și susținut de PNL și PMP. Iasiul ramane fara buget si risca sa intre in incapacitate de plata. Anunțul a fost facut de primarul Mihai Chirica pe Facebook. „Este o noua zi trista…

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu critica anunțul facut de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, conform caruia raportarile deceselor de Covid 19 sunt eronate. „Ultima bruma de onoare pe care-ați fi putut-o avea, aceea de-a lasa morții in pace, ați aruncat-o in praf, și-ați mai și lasat a…