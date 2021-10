Stiri pe aceeasi tema

- De la cateva sute de persoane la peste opt mii protesteaza, sambata, in Piata Universitatii si Piata Victoriei din Bucuresti, impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei de COVID-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii, unde se desfasoara…

- Cateva mii de persoane s-au strans, sambata dupa-amiaza in Piața Victoriei dar și in Piața Universitații din București, blocand astfel tot centrul Capitalei. Oamenii protesteaza impotriva obligativitații vaccinarii pentru categoriile profesionale esențiale, dar și impotriva restricțiilor. Aproape nimeni…

- Sute de persoane s-au strans, sambata dupa-amiaza in Piața Victoriei dar și in Piața Universitații din București, blocand astfel tot centrul Capitalei. Oamenii protesteaza impotriva obligativitații vaccinarii pentru categoriile profesionale esențiale, dar și impotriva restricțiilor. ”Avem imunitate,…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni astazi, 8 septembrie, la ora 12.00, pentru a discuta posibila introducere a obligativitatii purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor, a anuntat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Daca masura…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a participat la festivalul Electric Castle, alaturi de primarul Clujului Emil Boc. In acest context, partidul AUR ii face o invitație publica premierului Florin Cițu: sa aprobe un protest in Piața Victoriei din București, daca tot este voie la festival. „Dupa…