Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au adunat la partia de schi din statiune, acolo unde, in cursul zilei de vineri, mai multi turisti au filmat o ursoaica cu pui aflata in cautare de hrana. Multi dintre protestatari purtau in maini ursuleti de plus sau postere cu numele orasului Baile Tusnad, suprapus peste o imagine cu un…

- Peste 200 de localnici din Baile Tusnad au participat vineri seara la un mars prin care au dorit sa atraga atentia asupra situatiei disperate in care se afla, in contextul in care ursii sunt prezenti in statiune in fiecare zi, intra in case, in pensiuni, sau merg pe strazile din oras. …

- Denisa, femeia accidentata de Onaci, s-a stins in noaptea de luni spre marți, in Spitalul Județean de Urgența Baia Mare, unde se afla internata, in coma profunda, dupa o intervenție chirurgicala prin care ii fusese amputat un picior. Soțul ei e in stare critica, la Spitalul Clinic de Chirurgie Generala…

- Transportatorii suceveni au organizat, astazi, un protest spontan, pentru a-si exprima nemultumirea fata de faptul ca diurnele soferilor au fost recalculate ca venituri salariale si au fost impozitate retroactiv. La protest au fost prezenti peste 100 de transportatori. Protestul a fost organizat de…

- Doi urși mari au intrat in curtea unui pensiuni din Brașov dupa mancare. Timp de doua ore autoritațile au incercat sa alunge animalale, dar in zadar. Abia dupa ce urșii au fost tranchilizați, acești au fost urcați intr-o mașina și transportați la o distanta de aproximativ 10 kilometri, in padure.A fost…

- Este alerta in nordul județului Galați, unde a fost semnalata prezența unui urs. Este pentru prima data cand ursul este vazut in acele locuri, departe de zona de munte, unde traiește in mod obișnuit. Localnicii au fost avertizați sa evite plimbarile și sa fie vigilenți.

- Urșii coboara tot mai des și nestigheriți in localitați. Ieri, urșii au vizitat TREI localitați. S-a transmis mesaj de avertizare prin Ro-Alert! Tot mai des, imn județul nostru, urșii coboara in localitați. Aceștia sunt surprinși pe drumurile naționale sau județene. Uneori ajung chiar in gospodarii,…

- Jandarmii din Harghita au intervenit in cursul zilei de luni pentru indepartarea a nu mai puțin de... opt ursi care se aflau in diverse zone din pitoreasca stațiune Baile Tusnad. Urșii au cutreierat in voie, chiar și pe la prin preajma... Primaria, dar, din fericire, nu s-au inregistrat incidente.