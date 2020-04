Stiri pe aceeasi tema

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și cele ale Ministerului Apararii Naționale au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru 118 misiuni. Cele 342 de efective angrenate (polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari) au asigurat…

- Incidentul s-a petrecut duminica, 5 aprilie, in curtea bisericii Sfantul Ion din Ramnicu Valcea, pe o alee retrasa, care nu are vizibilitate inspre intrarea in incinta lacasului de cult. Din imagini reiese ca preotul a fost, cel mai probabil, rugat de cativa enoriasi, sa faca o slujba de pomenire. Pe…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat 105 misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș. Cele 270 de efective angrenate au procedat, prin mijloace specifice, la verificarea…

- Un numar de 589 de persoane se afla in carantina institutionalizata, alte 4.141 se afla in autoizolare la domiciliu in judet, iar 2.445 au iesit din autoizolare, in judet, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gasparel, conform Agerpres.Citește și: VIDEO…

- Imagini scandaloase, cu polițiști care petrec alaturi de inculpați pentru contrabanda, cațiva dintre ei și condamnați, circula de cateva zile in mediul online. Printre altele, la petrecere apar la aceeași masa doi vicoveni anchetați pentru contrabanda și un comisar-șef de la Poliția de Frontiera. ...

- Barbatul care a ucis si impuscat noua oameni la doua baruri cu specific oriental din orasul Hanau, in apropiere de Frankfurt, este Tobias R., in varsta de 43 de ani. El a lasat o scrisoare-confesiune si un video in care si-a expus convingerile extremiste de dreapta.

- Zeci de polițiști din Timiș au donat sange. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a inițiat campania de donare de sange “Protejam oameni, ajutam oameni!”. Cu bonurile de masa pe care le-au primit in urma donarii de sange vor cumpara bunuri copiilor nevoiași. The post Peste 40 de polițiști din Timiș…

- Un grav incident a avut loc in seara zilei de miercuri, in Baia Mare. Un baimarean sustine ca a fost pus la pamant si incatusat pe trotuar, fara nici un motiv. Totul s-a petrecut in zona unui non-stop de pe Bd. Unirii, acolo unde cel in cauza se afla insotit de sotia sa. Barbatul a […] Source