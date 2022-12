Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei au debutat la Cluj-Napoca printr-o ceremonie solemna in Piața Mihai Viteazul, la statuia ecvestra a domnitorului. Apoi, in Piața Avram Iancu și pe Bulevardul Eroilor s-a desfașurat parada cu tehnica militara și de intervenție, in incheierea…

- Aproape doua mii de persoane, printre care membri si simpatizanti ai Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), au participat joi dimineata la un mars la Alba Iulia, pe traseul gara - Cetate, locul unde se desfasoara principalele manifestari organizate de Ziua Nationala a Romaniei.

- ”Multumesc, Romania, pentru ca ai oameni cu traditii frumoase pe care le pastreaza cu incapatanare, cu un port popular pe care il purtam mandri, ca avem un drum senzational prin munti, ca Transfagarasanul, un magiun de Topoloveni gustos, pentru ca exista pe Arges in jos, pe un mal frumos, la Curtea…

- LIVE VIDEO: Atmosfera de sarbatoare la Alba Iulia, de Ziua Naționala. Mii de oameni in Cetatea Alba Carolina Este atmosfera de sarbatoare in Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Mii de oameni au venit din toate colțurile țarii pentru a sarbatori impreuna Ziua Naționala. Cei mai mulți se plimba in…

- Președinte Klaus Iohannis a publicat pe Twitter, la ora 07:00, un clip video prin care marcheaza Ziua Naționala a Romaniei. Pe filmare pot fi observate mai multe steaguri naționale care flutura, in timp ce pe fundal se aude imnul. „La mulți ani, Romania!”, este mesajul cu care Klaus Iohannis a insoțit…

- FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs FOTO| La 92 de ani, pe podium la Crosul Unirii 2022: Veronica Negreanu a venit tocmai din Constanța pentru concurs Sportul nu ține cont de varsta. O demonstreaza Veronica Negreanu, o maratonista…

- Sambata, la Alba Iulia: Crosul Unirii, in șanțurile Cetații Alba Carolina. PROGRAM și categorii de participanți Sambata, 26 noiembrie, in cadrul evenimentelor organizate de Ziua Naționala, la Alba Iulia se desfașoara Crosul Unirii, a 53-a ediție. Evenimentul este organizat in Șanțurile Cetații, de la…

