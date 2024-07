Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cumplit. Cinci persoane și-au pierdut viața. O intreaga familie distrusa. Impact mortal intre o autocisterna și un autoturism.foto Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Trei persoane au murit, luni, in judetul Iasi, localitatea Șcheia, dupa ce un motociclist a lovit un pieton, iar apoi a intrat intr-un cap de pod, informeaza 7Iași.Potrivit polițiștilor, un barbat, in varsta de 58 de ani, a traversat neregulamentar strada printr-un loc nesemnalizat, moment in care a…

- Meteorologii anunța temperaturi extreme in zilele urmatoare. In termometre vor chiar și 38 de grade, iar la orele amiezii, orașele din sudul țarii se vor transforma in cuptoare. Florinela Georgescu, director de prognoza la ANM, a spus la Digi24 ca in zilele urmatoare ar putea fi emise primele coduri…

- Doua persoane au fost grav ranite, marti, in urma coliziunii dintre un camion si o cisterna care transporta carburant, pe drumul national DN 15D, in localitatea Gadinti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a fost prezent luni dimineața in municipiul Vatra Dornei, unde alaturi de viceprimarul Marius Ripan a verificat stadiul lucrarilor la noua baza de agrement din Lunca Dornei.„De luni dimineața suntem din nou la Vatra Dornei, cu viceprimarul ...

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunța deschiderea ștrandului municipal din cartierul Ițcani. Programul de funcționare este de marți pana duminica, intre orele 09:00 și 20:00, iar tarifele de accesul sunt urmatoarele: adulți – 23 lei; pensionari – 11 lei; elevi/studenți – 11 lei, copii intre…

- Ștrandul din Suceava este pregatit sa se deschida in orice moment, dar vremea nu este inca potrivita pentru plaja, astfel ca acest moment se amana pana se incalzește vremea, a anunțat, miercuri, in conferința de presa, viceprimarul Lucian Harșovschi. „Toate probele sunt facute, suntem ...

- Un autoturism a fost lovit, sambata dimineața, de un tren, dupa ce șoferul nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, anunța CFR SA. O persoana din mașina a murit, iar alți pasageri din autoturism au fost raniți.