- Cabinetul Ciuca are pe ordinea de zi a sedintei doua hotarari de Guvern (HG) pentru reorganizarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si pentru Ministerul Mediului. Va fi suplimentat numarul de posturi la nivel central, atat pentru functionarii publici, dar si la nivel de secretari de…

- Cultivatorii de cartofi vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de cartofi de consum in anul 2022, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Executivul a aprobat joi o Hotarare de Guvern privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, prin care are loc suplimentarea numarului de posturi de la 250 la 275, iar numarul secretarilor de stat de la trei la patru, la doar trei luni si jumatate de la ultima reorganizare. Explicatia:…

Guvernul Nicolae Ciuca a finalizat noua schema de ajutor de stat, care va susține, in mod real, finanțarea proiectelor de investiții cu impact major in economie.

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joia trecuta, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost indeplinite. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Ministerul Fondurilor Europene susține ca unul dintre jaloane nu este inca finalizat. Se așteapta un aviz de…

- DOCUMENT: A fost publicat GHIDUL pentru contractarea granturilor la noua schema de ajutor de stat pentru IMM-uri – masura 4.1.1 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in dezbatere publica, pentru o perioada de zece zile, noul ghid privind granturile de investiții – masura 4.1.1,…

- Decizia a fost luata de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate. Atat magistratul Adina Florea, cat si procurorul Silviu Ciocoiu au castigat concursurile organizate pentru posturile de inspectori judiciari in cadrul Directiei Inspectie pentru procurori, in prezent…

- PUTEREA a semnalat la inceputul acestui an ca Executivul Romaniei a pus gratuit la dispoziția Fondului European de Investiții din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) un fond de risc pentru redresare de 400.000.000 de euro, menționand și catre cine merg acei bani și in ce condiții. Numai…