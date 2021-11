Sute de nereguli, descoperite în spitalele din Constanța. Cele mai multe, în unitățile de suport COVID Situatie ingrijoratoare in spitalele din Constanta. Autoritatile au descoperit sute de nereguli in unitatile sanitare, cele mai multe in unitațile suport COVID-19, si au dat zeci de amenzi. Printre acestea se numara existența improvizațiilor sau supraincarcarilor instalației electrice și echipament de stingere a incendiilor nefuncțional. In urma tragediei, de la inceputul lunii octombrie, de la […] The post Sute de nereguli, descoperite in spitalele din Constanța. Cele mai multe, in unitațile de suport COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

