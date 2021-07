Stiri pe aceeasi tema

- Un parc din Galati s-a surpat la doar cateva luni de la inaugurare. Ploile torentiale din ultimele saptamani au dus la tasarea aleilor pietonale. Reprezentantii Primarii spun ca lucrarea este in garantie si va fi remediata. 30 de accidente de teren au aparut in oras, potrivit ultimul bilant.

- Orașul Galați, sub ape. In timp ce echipele de intervenție aveau zeci de misiuni in toate cartierele orașului, mai mulți galațeni consumau alcool pe o terasa inundata. Aceștia au fost filmați dintr-o mașina care a trecut prin zona.

- Ploile torentiale din ultimele zile au lasat in urma lor mai multe surpari. In orasul Galati, pe mai multe strazi carosabilul a cedat din cauza aluviunilor. Probleme mari si in comuna Valea Marului, unde 10 km de strazi au fost distruse.

- Sute de oameni sunt in continuare izolați din cauza ploilor torențiale și mai multe case risca sa se prabușeasca. Doi oameni au murit din cauza viiturilor puternice din ultimele zile, iar dezastrul pare fara sfarșit. Cu toate acestea insa, un localnic a facut haz de necaz. Și-a luat un colac și s-a…

- Judete afectate de ploi torențiale Foto: ISU O femeie de 67 de ani, din Galati, a fost salvata de pompieri dupa ce bucataria de vara în care se afla s-a prabusit peste ea din cauza inflitratiilor de apa - anunta Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost scoasa de…

- Zeci de localitați, din 16 județe, au fost afectate, sambata, de ape, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din sute de gospodarii și salvarea unor persoane. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in…

- Ploile din ultimele 24 de ore au provocat pagube substantiale in Bucuresti si in alte 49 de localitati din tara. Doua persoane au fost luate de ape, șapte persoane au fost evacuate in Bacau, iar 12 muncitori din Vrancea au petrecut noaptea refugiați intr-o remorca. In cursul zilei de ieri și pe timpul…

- Ploile torențiale cazute in ultimele ore au produs pagube. In Neamț și Galați apele au inundat strazi, gospodarii, iar un barbat a murit dupa ce a fost luat de viitura. ISU Neamț a intervenit pe strada Petru Movila din Piatra-Neamț unde 3 curți au fost inundate. O alta locuința a fost inundata in localitatea…