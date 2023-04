Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 10.04.2023, salvatorii au intervenit in cazul a 1.582 de misiuni. Cea mai mare pondere a acestor interventii este reprezentata de solicitarile pentru acordarea asistentei medicale de urgenta 1.340 cazuri SMURD , cele mai multe misiuni de acest tip fiind derulate in zona Bucuresti…

- BULETIN DE PRESA13 martie 2023 Weekend de foc pentru salvatorii din intreaga tara In acest sfarsit de saptamana 10 12.03.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat 4.273 interventii in situatii de urgenta. Astfel, in perioada de referinta, echipajele de interventie au actionat pentru…

- In acest sfarsit de saptamana 24 26.02.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat 4.164 interventii in situatii de urgenta, dintre care 3.390 de misiuni SMURD, peste 3.300 de persoane fiind asistate medical.In cele trei zile, pompierii au intervenit pentru stingerea a 243 incendii, precum…

- Ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru pompierii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Mures, Brasov, Iasi, Bihor, Timis si Arad. Potrivit unui comunicat al IGSU, in cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au actionat pentru…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 82 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor.Cele mai multe apeluri - 15 - au fost pentru Salvamont Municipiul Brasov. Interventii mai multe au fost si in Harghita, Busteni si Lupeni.In cazul acestor…

- Intevenții la foc continu pentru pompierii din Timiș, in ultimele zile. Salvatorii au raspuns la peste 200 misiuni desfașurate pe toata raza județului. Cele mai multe intervenții le-au avut paramedicii de pe SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența pentru 159 persoane.

- Pentru a treia noapte la rand, salvatorii au continuat cautarile printre ruinele cladirilor puse la pamant de cutremurele care au zguduit Turcia și Siria la inceputul saptamanii. Au trecut peste 72 de ore de la primul seism, intervalul de timp in care, spun specialiștii, sunt cele mai mari șanse ca…