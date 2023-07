Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori informeaza ca, din cauza caniculei și a disconfortului termic accentuat, sunt aplicate restricții de viteza, ceea ce determina intarzieri in circulația trenurilor. Masura este obligatorie pentru siguranta traficului feroviar și este luata de majoritatea administratiilor de cale ferata din…

- CFR Calatori anunta posibile intarzieri in circulația trenurilor, pe mai multe rute, din cauza unor probleme la alimentarea cu energie. Urmare a avizarii managerului de infrastructura – CFR SA privind lipsa de tensiune in linia de contact și intreruperea circulației pe mai multe magistrale, sunt afectate…

- Pana la momentul transmiterii comunicatului erau afectate trenurile:IR 75 Budapesta Keleti – BrașovR 2030 Arad – SimeriaIR 1765 Timisoara Nord – IașiIn funcție de evoluția situației, sunt posibile și alte decalari ale orariilor trenurilor. Echipele de intervenție ale CFR SA lucreaza la remedierea deranjamentului…

- CFR anunta, luni, ca, din cauza unui deranjament la reteaua de alimentare cu energie electrica, circulatia feroviara este perturbata spre / dinspre Arad.”In cursul acestei dupa-amiezi, 03 iulie 2023, din cauza producerii unui deranjament in statiile Radna-Varadia (de pe sectia Arad – Ilia) la reteaua…

- Azi, in jurul orei 11.15, in raza de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, lucatorii noștri au depistat 3 barbați, cetațeni ucraineni, care au trecut ilegal din Ucraina in Romania, in zona Vaserului. Pe timpul cercetarilor la fața locului, polițiștii de frontiera romani au identificat…

- Circulatia trenurilor intre statiile Drobeta Turnu Severin si Valea Alba este intrerupta inca din cursul noptii, din cauza unor probleme la infrastructura feroviara, astfel ca trenurile spre si dinspre Drobeta Turnu Severin sunt afectate, iar in acest moment transbordarea calatorilor se face cu patru…

- ”Astazi, 16 iunie 2023, ca urmare a unor probleme la infrastructura feroviara in alimentarea cu energie electrica intre haltele Isalnita – Cotofeni, se inregistreaza intarzieri in circulatia trenurilor spre/dinspre Craiova – Filiasi”, anunta, vineri seara, CFR. Sursa citata a precizat ca, pana la remedierea…

- Guvernul statului indian Odisha a revizuit in scadere bilantul morților, de la 288 la 275, a informat luni, 5 iunie, AFP, preluata de news.ro. Motivul este ca unele cadavre au fost numarate de doua ori.Totuși, exista temeri ca numarul mortilor poate creste din nou, din cauza supraaglomerarii centrelor…