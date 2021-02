Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mineri de la minele Lonea si Livezeni s-au adunat, luni, 22 februarie, in fața sediului Complexului Energetic Hunedoara, unde isi cer drepturile salariale restante, iar cei circa 60 de ortaci blocati in subteranul Minei Lupeni ameninta cu greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate…

- In Valea Jiului protestele continua. Nemulțumiți pentru ca nu și-au primit salariile, zeci de mineri de la Mina Lupeni sunt in continuare blocați in subteran și i-au cerut premierul Florin Cițu sa vina la fața locului. Guvernul a transmis de la București ca va asigura plata lefurilor pentru 3 luni,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca este nevoie de „o solutie pe termen lung” pentru Complexul Energetic Hunedoara, aflat in insolventa din anul 2019 si care are, pe langa datorii mari catre terti, de returnat si un ajutor de stat despre care organismele europene au constata ca a fost acordat…

- Minerii de la Exploatarea Miniera Lupeni isi vor primi toate drepturile de natura salariala, a declarat Ministrul Energiei, Virgil Popescu, duminica, la Antena 3, adaugand ca, principala sa preocupare este ca acestia sa isi primeasca salariile inainte de 26 februarie.

- Minerii din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) isi vor primi salariile integral saptamana viitoare, mai devreme fata de termenul anuntat, 26 februarie, a declarat vineri administratorul special al companiei, Cristian Rosu, dupa o serie de intalniri avute la Bucuresti cu premierul Florin…

- In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele…

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- Zeci de persoane s-au adunat, joi, 18 februarie, in fata Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni și apoi au plecat in coloana cu mașinile prin oraș pentru a-si arata solidaritatea cu cei 120 de mineri blocati in subteranul minei Lupeni de peste 48 de ore in semn de protest pentru neplata salariilor…