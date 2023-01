Sute de militari ruşi, ucişi într-un atac cu HIMARS, la Makiivka, susţine Kievul Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi reusit o lovitura majora la Makiivka, oras din Donetk, unde ar fi facut sute de victime in randul soldatilor rusi dupa ce a atacat cu rachete o scoala transformata in cazarma pentru trupele de ocupatie. Kievul, dar si bloggerii nationalisti rusi afirma ca sute de soldati rusi au murit in atacul de la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

