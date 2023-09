Stiri pe aceeasi tema

- O investigație recenta realizata de jurnalistul Adelin Petrișor pentru TVR a dezvaluit un nou eșec al companiilor de stat din Romania, de data aceasta implicand Fabrica de Avioane Craiova. Conform investigației, Fabrica de Avioane Craiova nu a livrat niciun aparat IAR 99 Armatei Romane, la trei ani…

- In noaptea de marți spre miercuri, respectiv 5 spre 6 septembrie, Rusia a atacat in Delta Dunarii. Romanii au urmarit cu groaza atacurile cu rachete ce au cazut la 300 de metri de țara noastra, in Chilia Noua din Ucraina, mic port de incarcare a graului. Imaginile surprinse de martori. Atacuri rusești…

- A aparut o noua Delta Dunarii in Romania, un colt de Rai unde ”se imbina dealul, muntele, apa si orasul”. Locul a devenit deja casa pentru sute de pasari care au cuibul, de obicei, pe Dunare, dar și pentru o specie de planta pe cale de disparitie. Iata unde se afla, mai exact. O noua […] The post A…

- Constantin Spinu, purtator de cuvant MApN, a vorbit despre zvonurile lansate de Ucraina, potrivit carora, drone rusești ar fi cazut pe teritoriul Romaniei. In urma acestor informații vehiculate, tensiunile in randul cetațenilor au crescut, temandu-se pentru siguranța țarii. Ce asigurari a oferit MApN,…

- Un atac cu drone in zona portului ucrainean de la Dunare, Izmail, a generat o dezbatere tensionata și neașteptata intre Ucraina și Romania, cu privire la locul unde ar fi cazut una dintre dronele folosite de ruși pentru a ataca țara rivala. In timp ce purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

- Un grup de drone rusesti se indreapta spe portul ucrainean Izmail, in apropiere de Romania (Ucraina), informeaza Rador.Forțele aeriene ucrainene au declarat miercuri ca un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat in gurile fluviului Dunarea și s-a indreptat spre portul fluvial Izmail, in apropiere…

- Autoritațile din țara noastra sunt in stare de alerta dupa ce dintr-o drona ruseasca ar fi cazut pe teritoriul Romaniei. MApN s-a autosesizat de urgența și a trimis specialiștii la granița cu Ucraina pentru a investiga situatiile semnalate. Mai multe detalii, in randurile de mai jos. Bucați dintr-o…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au transmis primele lor reacții, la mijlocul zilei de 24 iulie 2023, dupa ce, mai devreme, Rusia bombardase ținte din Ucraina, aflate foarte aproape de Romania, una dintre ele fiind la doar 200 de metri de granița Romaniei. Atacul Rusiei cel mai…