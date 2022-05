Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie 2021, Senatul Romaniei analiza un proiect de lege. Proiectul prevede limitarea primelor de asigurare RCA la un tarif de referința. Acest tarif, conform documentului, va fi stabilit de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Proiectul venea ca urmare a falimentului celui mai important…

- Mai multe firme de asigurare mari, printre care și liderul detașat din RCA, iau prin surprindere șoferii și brokerii de asigurare și aplica scaderi semnificative ale tarifelor practicate pentru RCA, arata datele de vanzari analizate de Economica.net. Prețurile RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva…

- Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost audiata marți de catre Comisiile reunite de Buget finanțe din Parlament pe tema proiectului plafonarii prețurilor RCA pe fondul falimentului City Insurance. Nicu Marcu, președintele ASF a spus ca singura soluție pe care o vede in prezent…

- Ce prevede proiectul de act normativ privind plafonarea tarifelor RCA Foto: Arhiva. Un proiect de act normativ privind plafonarea pentru 6 luni a tarifelor RCA se afla în dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finanțelor și ar putea fi adoptat de guvern în regim de urgența.…

- Conducatorii auto care dețin polițe RCA la City Insurance au la dispoziție 30 de zile pentru schimbarea asiguratorului, potrivit anunțului administratorului judiciar al societații. Tribunalul București a hotarat deschiderea procedurii de faliment.

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA dupa falimentul City Insurance, a dat în judecata recent Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), solicitând anularea unei decizii emise anul trecut de aceasta autoritate. La solicitarea HotNews.ro ASF a precizat ca este în acest dosar Euroins…

- Primaria orașului Pecica vine in sprijinul proprietarilor de utilaje agricole și mopede. Aceștia vor fi ajutați sa iși puna in legalitate toate documentele necesare. „Avand in vedere succesul acțiunii desfașurate in luna decembrie, atunci cand peste 30 de vehicule au fost puse in legalitate, Primaria…

- Prețul RCA a suferit o creștere considerabila la inceputul noului an, acest fapt fiind influențat de falimentul City Insurance. Iata care este noul preț RCA, dar și ce suma platesc șoferii pentru o polița pe 6 luni! Ce suma platesc șoferii pentru o polița pe 6 luni Asigurarea de Raspundere Civila Auto…