- Aproape un milion de catalani s-au adunat marți pe o artera din Barcelona pentru "Diada", "sarbatoarea naționala" catalana, demonstrand inca o data capacitatea de mobilizare, dupa eșecul tentativei de secesiune de Spania și noua lideri politici in inchisoare, scrie AFP.

- Sute de mii de separatisti catalani sunt asteptati marti seara sa ocupe strazile Barcelonei pentru a marca „Diada”, ziua in care capitala Cataloniei a fost - in 1714 - cucerita de Spania, conform news.ro.Aceasta va fi prima zi comemorativa pe care catalanii o vor marca de la declararea unilaterala…

- Starul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, le-a facut luni o vizita surpriza fostilor sai coechipieri de la FC Barcelona, in cantonamentul de la Sant Joan Despi, informeaza presa catalana. Potrivit cotidianului El Mundo Deportivo, Neymar a venit in Spania cu ocazia unui…

- Spania este una dintre cele mai importante destinatii turistice din Europa, concurand doar cu Franta si Italia pe acest segment. Odata cu cresterea puterii de cumparare, tot mai multi romani aleg Peninsula Iberica pentru statiunile sale de la malul marii si pentru peisajele superbe.

- Mii de persoane au manifestat sambata la Barcelona pentru a reclama punerea in libertate a liderilor separatisti inchisi si revenirea celor care au fugit din Spania, relateaza AFP. Liderul executivului catalan, Quim Torra, membru al aripii dure a miscarii separatiste, a participat la aceasta…

- In plina desfașurare a Campionatului Mondial de Fotbal, un scandal uriaș a izbucnit in Spania, chiar la echipa campioana. Fostul președinte al Barcelonei, Sandro Rosell a fost suprins in timp ce recunoștea ca ficatul transplantat lui Eric Abidal, in anul 2012, a fost cumparat ilegal.

- Revista presei sportive din debutul lunii iulie este dominata de șocul zilei de duminica de la Cupa Mondiala din Rusia. Campioana din 2010, Spania, echipa cu staruri de renume de la Barcelona și Real, s-a facut de ras la turneul final, fiind trimisa acasa de Rusia.

- Barcelona a ratat transferul francezului Antoine Griezmann, care a preferat sa prelungeasca ințelegerea cu Atletico Madrid. Totuși, catalanii vor caștiga ceva de pe urma decizie luate de Griezou. Potrivit presei din Spania, Atletico Madrid va trebui sa achite 20 de milioane de euro catre Barcelona.…