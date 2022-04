Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750 de companii internaționale au anunțat ca iși suspenda sau restrang activitațile din Rusia, dupa invadarea Ucrainei. La Moscova, aproximativ 200.000 de persoane risca sa iși piarda locurile de munca in urma plecarii companiilor straine din țara, a declarat luni primarul Moscovei, Serghei Sobyanin,…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei intre 2008 și 2012, a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin sancțiunile pe care le-a impus impotriva Rusiei, transmite duminica dpa, citata de Agerpres . „Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei”, a spus Medvedev, care in prezent…

- Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale…

- Un jurnalist rus este anchetat penal și dat in urmarire de Moscova pentru ca a relatat despre crimele comise de ruși in Ucraina și bombardarea țintelor civile de catre invadatori. Rusia a dat o lege care prevede 15 ani de inchisoare pentru cei care „denigreaza” actiunea Moscovei in strainatate.

- Nu a fost deocamdata comunicata justificarea Moscovei pentru expulzarea diplomatului american.Pe de alta parte, ambasadorului SUA la Moscova, John Sullivan, i-a fost remis tot joi raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set…