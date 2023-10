Stiri pe aceeasi tema

- Liliana este o femeie care, in ultimii 15 ani, a muncit in strainatate. A lucra in Spania, desi, in Romania, avea un serviciu bunicel: lucra la Finante. „Am lucrat de toate, am lucrat absolut tot, in casa la oameni, spalam strazile, scarile, cand pierdeam o munca, a doua zi cu siguranța gaseam alta,…

- In luna august 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +21% fața de august 2022, atingandu-se un nivel de 787.626 unitați. In perioada ianuarie-august 2023: au fost inmatriculate, in total, 7.087.467 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Liceul Teoretic „Pavel Dan” se pregatește sa fie gazda unui nou proiect Erasmus+ care reunește elevi și cadre didactice din Romania, Grecia, Spania și Italia. Intre timp, liceeni, coordonația de doamnele profesoare Olga Peczi și Raluca Petran, dar și de doamna inspector școlar Daniela Giurgiu, s-au…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de…

- In 2022, producția combinata a UE recoltata de moskmeloni, pepeni verzi, capșuni, piersici și nectarine a fost de 8,6 milioane de tone, ceea ce reprezinta o scadere de 6,3 % la nivel in 2021 (9,2 milioane de tone). Aceasta scadere s-a datorat scaderii producției de moskmeloni (-9,5 % in 2022) și de…

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Urmeaza un nou val de caldura in Europa, denumit „Cleon”. Romania va fi printre cele mai afectate țari. Europa se topeste la soare . In destinatii populare pentru romani precum Grecia, Turcia, Italia sau Spania, temperaturile depasesc 40 de grade . Meteorologii avertizeaza ca saptamana viitoare urmeaza…

