Stiri pe aceeasi tema

- Un nor format din substanțe toxice, printre care sulf și plumb, ar putea ajuge, astazi, in Romania. Norul a ajuns deja in Polonia și Republica Moldova. Specialiștii recomanda persoanelor care locuiesc in vecinatatea zonelor afectate sa poarte masca de protecție. Potrivit medicilor, aceștia pot dezvolta…

- De la inceperea razboiului din Ucraina, declansat de Rusia, 480.466 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, iar 4.137 au solicitat azil, potrivit datelor furnizate sambata de Politia de Frontiera si ministerul de Interne. Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca, in ultimele 24 de ore, 64 de…

- Sub efectul curenților de aer, norii de substanțe toxice nocive pot ajunge deasupra țarilor din zona - Romania, Republica Moldova, Polonia, Germania, Slovacia și Ungaria.Deocamdata, potrivit autoritaților de mediu din Romania, citate de Realitatea Plus, concentrația de monoxid de carbon din aerul aflat…

- Aproape 1,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat sambata Poliția de Frontiera din Polonia, citata de BBC. Din primele informații, se pare ca in țara au ramas aproximativ un milion de refugiați, iar restul au plecat deja in alte țari. Numarul persoanelor…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…