- Sprijin consistent și concret pentru antreprenori.S-a deschide apelul pentru Masura 4.1.1, cea mai așteptata de mediul de afaceri din Romania. „Este vorba de 400 de milioane de euro alocați pentru realizarea de investiții in dezvoltarea capacitaților de producție, prestari de servicii și retehnologizare.…

- “Rectificarea bugetara pe care o vom aproba asigura perspectiva unei bune functionari a serviciilor publice oferite cetatenilor, plata drepturilor sociale, precum si finantarea programelor si schemelor de ajutor de stat destinate sustinerii economiei. Pregatim o rectificare pozitiva, iar prioritate…

- Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor continua discutiile pe marginea rectificarii bugetare. “Sunt in continuare in derulare analizele la nivelul fiecarui minister. La Ministerul Finantelor s-a realizat inchegarea tuturor datelor legate de executia bugetara pe…

- O tanara refugiata din Ucraina s-a plans ca nu reuseste sa gaseasca in Romania un apartament unde sa locuiasca impreuna cu familia ei pentru ca are o pisica. Din acest motiv, oamenii ar fi refuzat sa-i inchirieze o locuinta.

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca de vineri intra in vigoare inca doua masuri importante prin care sunt protejati romanii afectati de cresterile de preturi: valoarea tichetelor de masa va creste la 30 de lei, iar pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei vor primi un ajutor de 700 de lei. „De…

- In data de 17 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.798 de persoane, dintre care 9.147 de cetateni ucraineni (in scadere cu 6,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.162 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- Comunicat de presa| Deputatul Radu Marcel Tuhuț: ”Sprijin pentru Romania”. Firmele pot depune cereri de finanțare pentru schemele de ajutor IMM Prod și Garant Construct Deputatul Radu Marcel Tuhuț: ”Sprijin pentru Romania”. Firmele pot depune cereri de finanțare pentru schemele de ajutor IMM Prod și…

- In data de 45 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 103.057 de persoane, dintre care 8.429 de cetateni ucraineni (in creștere cu 5,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.399 cetateni ucraineni (in creștere cu…