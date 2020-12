Stiri pe aceeasi tema

- 20 mii de pachete de țigari in valoare de 500 000 de lei, au fost depistate la frontiera de vest. Polițiștii au impiedicat o schema ilegala prin care mai multe țigari urmau sa fie transportate peste frontiera de stat. Implicații erau șase moldoveni, originari din raionul Ungheni.

- Polițiștii de frontiera au dejucat planurile a doi conducatori auto care transportau articole vestimentare și produse de tutungerie fara acte de proveniența sau de insoțire. Incidentele au fost consemnate in seara zilei de ieri, 16 noiembrie.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-o autoutilitara incarcata cu ceapa, ascunsa prin metoda capac, cantitatea de 1.700 kg de tutun vrac, in valoare de aproximativ 100.000 lei, echivalentul in pachete de țigari a acestei cantitați de tutun fiind de peste 85.000 de pachete. In data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 9.400 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 110.000 lei a fost confiscata, iar un cetațean roman…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu țigari, peste 8.000 de pachete de proveniența extracomunitara, in valoare de peste 94.000 lei. Totodata, patru autoturisme folosite in activitatea…