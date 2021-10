Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au iesit duminica in strada la San Salvador pentru a protesta impotriva presedintelui Nayib Bukele, pe fondul ingrijorarilor ca el isi concentreaza constant puterea si dupa ce si-a schimbat profilul pe Twitter autointitulandu-se "Imparat al El Salvador", relateaza luni Reuters.…

- Zeci de mii de persoane au protestat la Roma impotriva anti-vaccinistilor si fascistilor. Ei cer guvernului dizolvarea grupurilor impicate in violentele de weekendul trecut Cele mai mari sindicate muncitoare din Italia s-au adunat sambata la Roma si au cerut guvernului sa dizolve grupurile neofasciste…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte trei au fost ranite de fulgerele, care s-au abatut asupra muntilor din nordul Pakistanului, au informat duminica autoritatile locale, citate de AFP, noteaza Agerpres. Incidentul a avut loc in districtul Torghar, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, afectata…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise de focurile de arma de celebrare trase la Kabul dupa ce surse talibane au declarat ca luptatorii lor au preluat controlul asupra provinciei afgane Panjshir, ultima care mai rezista impotriva islamistilor, transmite sambata Reuters, care preia agentii de presa afgane.

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor a spus ca a…

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de ”zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat…