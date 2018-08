Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inchis o autostrada pentru ca avioanele de lupta sa exerseze aterizari de urgenta. Imaginile postate pe retelele sociale ii arata pe soferii din Khabarovsk cum admira avioanele de razboi, insa unii s-au plans ca nu au fost avertizati ca va avea loc un exercitiu militar. Aeronavele…

Aeronavele rusesti au mai exersat aterizari de urgenta pe acea sectiune de autostrada si in 2007. Anul acesta, aterizarile…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, 1,61% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 2,21% cat era programat, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- "Suntem ca niste militari demobilizati inainte de termen", a comentat selectionerul Rusiei, Stanislav Cercesov, a carui echipa a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, sambata, de Croatia. "S-a spus ca am fost criticati inainte de turneu. Ma credeti sau nu, noi am crezut in…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri comparativ cu perioada similara din 2017 in cazul incasarilor din contributiile…

- In primele cinci luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB. In ianuarie-mai 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a…

- Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) solicita public autoritaților responsabile sa gaseasca soluții pentru monitorizarea urgenta a situației și evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane. Poziția consiliului director ACEBOP…