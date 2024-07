Stiri pe aceeasi tema

- NEVOIE DE SPRIJIN… Manastirea din dealul Dobrinei de la Husi, acest lacas cu asezarea spectaculoasa, pe culmea impadurita de unde vegheaza de vreo doua decenii la viata locului, duce in aceste zile o lupta tacuta pentru supravietuire. Facuta asa cum s-a putut atunci, intre anii 1997 – 2001, manastirea…

- DECIZIE… Vacanța de vara nu o sa-i priasca falsei profesoare de la Codaești. Procurorii au obținut o victorie in instanța și anume prelungirea controlului judiciar al viceprimariței, Lenuța Damian. Așadar, cat ține vacanța judecatoreasca, aceasta va trebui sa anunțe organele de poliție cu orice deplasare…

- NEMULȚUMIRI… Mai mulți salariați ai firmei Vanbet, o importanta companie crescatoare de pui din județul Vaslui, au protestat miercuri la sediul fermei din comuna Muntenii de Jos, impotriva conducerii. Angajații susțin ca sunt platiți sub salariul minim pe economie, iar in pauzele de masa primesc carne…

- TROFEU… Județul Vaslui are doi campioni naționali la fotbal. Rareș Munteanu, din Vaslui, și Marius Codreanu, din Huși, au caștigat Liga de Tineret cu Farul Constanța. In finala, Farul a invins FCSB, scor 1-0, și va reprezenta Romania in Youth League. Ediția 2023-2024 a Ligii de Tineret a fost adresata…

- OM CINSTIT… Mihai Botez, candidatul Alianței Dreapta Unita (ADU) pentru președinția Consiliului Județean Vaslui, iși propune sa eficientizeze cea mai importanta instituție din județul Vaslui, prin 10 masuri concrete. Deputatul nu iși mai dorește ca mașinile Consiliului Județean Vaslui sa fie folosite…

- UPDATE: Accidentul de la Codaești a generat un incendiu de proporții. Focul a izbucnit in urma impactului deosebit de violent a cuprins mașina, apoi motocicleta, iar acum, spun salvatorii, flacarile s-au extins și la vegetația din zona. Misiunea echipajelor medicale și a salvatorilor este una foarte…

- LA COADA… Inchiderea marilor fabrici din județ și neinlocuirea lor cu alte companii reprezentative, precum și lipsa promovarii Vasluiului pentru atragerea de noi investitori intr-un județ care a furnizat de-a lungul timpului forța de munca bine calificata au condus la situația in care cel mai mare angajator…