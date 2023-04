Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv, pentru a 13-a saptamana consecutiva, pentru a protesta fata de reforma sistemului judiciar, in pofida „pauzei” in procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu, noteaza AFP.

- In Israel, manifestații impotriva reformei judiciare vor avea loc din nou in seara zilei de astazi, au declarat organizatorii, in pofida anunțului facut de prim-ministrul Benjamin Netanyahu de a ingheța pana in vara reforma, in favoarea dialogului intre partide, anunța Rador.Protestatarii anti-reforme…

- Rudele detinutilor din El Salvador care au fost inchisi in baza unor legi stricte de combatere a crimei organizate au participat la un protest in fata cladirii Adunarii Nationale (puterea legislativa apartine atat parlamentului, cat si guvernului din El Salvador - n.red.), scrie Rador.Protestatarii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis, duminica, pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut, in urma cu o zi, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara, potrivit Reuters . Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, ceruse sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma…

- Israelienii care se opun planurilor guvernului de a reforma sistemul de justitie participa la mitinguri de amploare in intreaga tara, pentru a douasprezecea saptamana consecutiv, informeaza Rador.In saptamana urmatoare se preconizeaza ca guvernul premierului Benjamin Netanyahu va intreprinde noi…

- Sute de protestatari antiguvernamentali au organizat miercuri un protest in fața unui salon de infrumusețare din Tel Aviv, unde se presupunea ca soția premierului Benjamin Netanyahu se afla pentru un tratament, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri israeliene…

