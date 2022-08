Stiri pe aceeasi tema

- “In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele sunt afectate. Echipele de control care sunt stabilite prin ordinul prefectului sunt la fata locului, determina in fiecare zona in parte care este gradul de afectare, care sunt pierderile, intocmesc documentele…

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an, in mai multe zone din țara, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta a mai informat ca, in prezent, in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii. „Culturile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut, joi seara, o noua declarație hilara, așa cum a obișnuit in fiecare mandat pe care l-a avut in ultimii ani. Daea a explicat, in emisiunea Subiectiv, realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3, procedeul prin care agricultorii verifica starea culturilor de…

- Suprafata afectata de seceta la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Facem precizarea ca in prezent sunt…

- Aproximativ 16.000 de hectare de teren cultivate cu grau sunt afectate de seceta, anunța Ministerul Agriculturii, care prezinta situația din județele Braila, Galati, Ialomita si Teleorman. Procesul de constatare a pagubelor continua. „Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca va avea o intalnire cu premierul, Nicolae Ciuca, si cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, pe tema ajutorului pentru fermierii afectati de seceta. ”In cursul zilei de astazi o sa am mai mult ca sigur o intalnire si cu domnul prim-ministru, dar o sa…

- Administrația Naționala Apele Romane avertizeaza ca este nevoie sa folosim rațional rezervele de apa pentru toate folosințele. In acest moment, sunt afectate de seceta peste o suta de localitați, cele mai multe in județele Bacau, Neamț și Vrancea. Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) a transmis,…

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…