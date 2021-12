Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general spune ca se depun eforturi sa se rezolve situatia cat mai rapid, dar in realitate, sunt cartiere intregi fara apa calda si caldura de mai bine de o luna. Peste o suta de mii de bucuresteni ingheata in propriile locuinte.Sesizarile catre Primarie vin fara intrerupere, dar raspunsurile…

- Peste 350 de blocuri din Capitala si spitalele Matei Bals si Colentina raman vineri fara apa calda si caldura din cauza unor avarii, anunta Termoenergetica, furnizarea urmand sa fie reluata dupa ora 18:00 in cele mai multe cazuri.

- Nelipsitele avarii la sistemul de termoficare aduc noi batai de cap pentru locuitorii mai multor sectoare din Capitala. Care raman fara apa calda sau caldura. Din direcția Companiei Termoenergetica București s-a anunțat, vineri, 26 noiembrie, ca se fac lucrari pentru remedierea unor avarii aparute pe…

- Deși afara sunt temperaturi mai scazute decat cele normale perioadei, iar la ușa bate iarna, zeci de mii de bucureșteni risca sa ramana acum fara apa calda și caldura. In aceasta situație critica s-a ajuns dupa ce singura centrala electrica din oraș, privata, și-a oprit producția din lipsa banilor.

- Institutul Clinic Fundeni din Capitala este lipsit joi de apa calda și caldura. Aceasta sistare s-a produs din caza ca in zona au loc lucrari de reparații. Acest lucru se petrece, deși temperaturile de afara au inceput sa scada de la o zi la alta. Institutul Clinic Fundeni a fost informat ca se efectueaza…

