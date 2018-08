Sute de migranţi africani s-au instalat din nou în Franţa Cei 261 de migranti care au ocupat ilegal un fost liceu, proprietate a orasului Nantes, au fost evacuati in aceasta dimineata (joi) de catre politie', a anuntat prefectura din Loire-Atlantique (vest), care a precizat ca 'evacuarea s-a desfasurat fara incidente si (migrantii) nu au opus rezistenta'.



Migrantii evacuati, majoritatea proveniti din Sudan si din Eritreea, s-au regrupat apoi in piata de unde fusesera evacuati pe 23 iulie. Ei s-au alaturat altor o suta de migranti care si-au gasit refugiu inainte de aceasta prima evacuare si si-au instalat circa treizeci de corturi.



Pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

