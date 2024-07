Sute de membri AUR, chemați la poliție. Reacția lui George Simion Membri AUR chemați la poliție Liderul AUR George Simion acuza statul de politie politica, afirmand ca sute de membri si simpatizanti AUR au fost citati la Politie si Parchet. Liderul AUR sustine ca se incearca intimidarea oamenilor, astfel incat acestia sa se dezica de AUR. „Abuzurile impotriva mea si a partidului AUR continua. Sute de membri si simpatizanti AUR imi scriu ca au fost citati la Politie sau Parchet saptamana viitoare. Motivul este simplu: apartenenta la AUR. Consider ca este o forma prin care aceste persoane sa fie intimidate, sa se dezica de noi, de AUR. Pe langa intimidare, se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

