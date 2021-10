Sute de maşini sunt abandonate anual pe domeniul public din Ploieşti • Harburile care nu sunt revendicate ajung la fier vechi N.D. Fie ca au achiziționat un alt autoturism, fie ca au amanat reparația mașinii mai vechi, cert este ca și in Ploiești se pot vedea destule autovehicule abandonate pe domeniul public ori in diverse zone ale orașului. Confirmarea a venit și de la reprezentanții Societații de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiești, potrivit carora atat anul acesta, cat și anul trecut au fost luate ”pe sus”, in adevaratul sens al cuvantului, sute de harburi care ajunsesera prada ruginii pentru ca nu mai fusesera mișcate din loc. Astfel, daca in cursul anului 2020… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

