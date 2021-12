Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care muncesc in strainatate nu stiu in ce conditii se pot intoarce in Romania de sarbatori, mai ales daca tarile din care vin sunt pe lista rosie. Autoritatile au anuntat ca vor lua o decizie privind noile restrictii saptamana viitoare.

- Optsprezece tone de deseuri, constand in parti componente ruginite ale unor utilaje agricole importate de o firma din Romania, au fost descoperite de politistii de frontiera constanteni, sub coordonarea procurorilor, in doua autocamioane sosite din Turcia, a informat, miercuri, Garda de Coasta. Autocamioanele…

- Romanii risca sa fie amendați cu 580 de lei pentru o greșeala pe care mulți nu o baga in seama. Despre ce detaliu menționat in lege este vorba? Oamenii ar trebui sa fie mai atenți la acest lucru. Amenda de 580 de lei pentru romanii care fac aceasta greșeala Strazile din Romania sunt impanzite de […]…

- Romanii cu Covid care vor fi trimiși in strainatate pentru tratament, vor fi repatriați pe cheltuiala statului roman, potrivit unei decizii a Comitetului pentru Situații de Urgența, emisa sambata, 23 octombrie. Hotararea CNSU nr. 92 / 2021 vizeaza formalitatile consulare si cheltuielile de repatriere…

- Legislația din Romania e pe cale sa schimbe, cand vine vorba de șoferi. O noua lege, care a trecut tacit in Senat, vrea sa reglementeze anumite aspecte, unele de bun simț, ar spune unii. De multe ori pietonii au fost nevoiți sa mearga pe carosabil, din cauza mașinilor parcate pe trotuare, de cele mai…

- Emanciparea fara o indrumare consecventa isi arata marile neajunsuri in criza de constiinta si de identitate a actualei Romanii. Fascismul si comunismul au fost intii de toate expresia unei atari crize. Cele doua regimuri au distrus sansa de emancipare a individului, dar mai ales au profitat imens de…

- Sute de mii de masini second-hand s-au vandut, in 2020, in Romania. De multe ori, cumparatorii se aleg cu un autoturism cu defecte ascunse. Un specialist ii invata cum sa nu fie pacaliti atunci cand cumpara o astfel de masina! Masinile second-hand raman in continuare o afacere foarte profitabila in…

- Luna iulie a acestui an a fost cea mai buna luna de vara pentru vacanțe in strainatate, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, fiind peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro.Totuși, biletele de avion…