Sute de masini, controlate in timpul unei noi razii a politistilor rutieri. Opt ore de controale pe strazile Lugojului si in satele din zona

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 noiembrie – 13 decembrie polițiștii rutieri din județul Alba, impreuna cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Alba, au acționat, pe raza intregului județ, pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicate autovehicule destinate…

- Un barbat de 51 ani, din municipiul Galati, a fost arestat preventiv pentru 15 zile, dupa ce baut si avand permisul retinut a intrat cu autoturismul intr-un autobuz, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier Galati au fost…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- Sangele nu poate fi fabricat sau cumparat, ci poate fi obtinut doar prin donare benevola, iar prin contributia fiecaruia dintre noi putem ajuta persoanelor care se afla in nevoi. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures sustine in continuare campania de donare voluntara de sange, initiata anul…

- In ultimele 24 de ore, la Constanta, fortele de ordine au verificat 529 de persoane si 1200 de autovehicule, aplicand 48 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 13.500 de lei.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni…

- Sanctiuni aplicate de politistii si jandarmii constanteni pentru nerespectarea masurilor dispuse in actualul context epidemiologic.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.In…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 234 polițiști, jandarmi și polițiști locali,…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba efectueaza 87 de percheziții, in 20 de județe și municipiul București, la sediile unei societați de distribuție de gaze. Sunt investigate posibile fapte de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Astazi,…