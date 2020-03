Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Terteleac, presedintele Asociatiei Romanilor din Italia, a spus intr-o emisiune la TVR 1, ca sunt 500.000 de romani in Italia care lucrau la negru și acum vor acasa, in Romania, ”sa moara in țara lor”. Probabil ca stoparea zborurilor dintre Italia si Romania a fost o greseala. Guvernul Romaniei…

- Sute de mașini așteapta sa intre in Romania, in aceasta seara, prin Vama Nadlac II, scrie antena3.ro.Șeful Poliției de Frontiera, chestorul Ioan Buda, a anunțat, astazi, ca in ultimele doua saptamani, zeci de mii de romani s-au intors din Italia.

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…

- Legaturile dintre Romania si Italia sunt mai stranse decat cele cu orice alta tara care a inregistrat pana acum un numar semnificativ de cazuri de coronavirus, atat din perspectiva a fluxului de persoane, cat si din punct de vedere economic. Asadar, evolutia rapida a epidemiei de coronavirus…

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis sambata…

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…