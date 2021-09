Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare anunța ca a ridicat de pe domeniul public alte patru mașini abandonate. Proprietarii sau deținatorii legali ai acestor vehicule au la dispoziție 10 zile sa-și ia mașinile inapoi, in caz contrar ele vor fi trece in proprietatea Primariei. ”In vederea identificarii proprietarilor sau…

- Polițiștii locali din cadru Biroului Circulație – drumuri publice desfașoara o ampla acțiune pe raza municipiului Petroșani in scopul identificarii și ridicarii vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al statului ori unitaților administrativ-teritoriale,…

- Politistii locali au inceput astazi sa ridice masinile fara stapan sau abandonate pe domeniul public al orasului si sa le transporte in parcul auto de pe strada Varful cu Dor.Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat pe 09 august 2021 dispozitia prin care 52 de vehicule 33 abandonate…

- Incepand de luni, politistii locali vor ridica 52 de vehicule fara stapan sau abandonate pe domeniul public al orasului si le vor transporta in parcul de masini al municipalitatii.Pentru a elibera strazile si trotuarele de vehiculele abandonate pe domeniul public, primarul municipiului Constanta, Vergil…

- Peste 50 de masini abandonate pe domeniul public al Brasovului au fost ridicate de catre proprietari abia dupa ce au primit somatie de la Politia Locala. Oamenii legii au inceput inca din aprilie o campanie de identificare si somare a proprietarilor de rable care ocupa ilegal domeniul public. Unele…

- O parte din aceasta colecție de rable a luat drumul cimitirului auto, dupa ce polițiștii locali s-au asigurat, conform procedurilor, ca vechiturile pe patru roți ocupau fara forme legale spațiul public ori erau fara stapan. Aceste activitați s-au derulat de la inceputul lunii aprilie, de catre agenții…

- La Targoviste continua ridicarea masinilor abandonate de pe domeniul public si eliberarea locurilor de parcare ocupate nejustificat, la acest moment fiind demarate proceduri de ridicare pentru aproximativ 100 de vehicule!In cazul in caretargovistenii vor sa sa sesizeze asemenea situatii, dar si pentru…

- Desființarea construcțiilor ridicate fara aviz, in plina desfasurare in Ploiesti! In aceasta dimineata. echipele SGU Ploiesti deruleaza activitați de desființare a construcțiilor ridicate fara aviz pe domeniul public. Astazi, in vizor este cea de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numarul…