Sute de manifestaţii în SUA, în apărarea familiilor imigranţilor clandestini Sute de manifestatii, mari si mici, au mobilizat mii de persoane in Statele Unite impotriva politicii migratiei a lui Donald Trump si in favoarea cererii regruparii imediate a unor copii si a parintilor lor imigranti clandestini retinti la frontiera mexicana, care intarzie sa fie pusa in practica, relateaza AFP conform News.ro . Una dintre marile adunari de sambata a avut loc in parcul de langa Casa Alba, la Washington, la care au participat mii de persoane de toate varstele, intr-o atmosfera care a oscilat intre indignare si tristete. Ele au defilat dupa aceea, trecand prin fata hotelului lui… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

