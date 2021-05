Sute de locuri de parcare din Târgu Jiu, blocate de rable Sute de rable ocupa locurile de parcare in municipiul Targu Jiu. Sunt mașini nefolosite de catre proprietari și care sunt practic abandonate pe domeniul public sau in parcarile de reședința din diferite cartiere. Șoferii nu vor sa se desparta de vehiculele respective, iar sute de locuri de parcare sunt ocupate in momentul de fața. In același timp, municipiul Targu Jiu se confrunta cu o criza a locurilor de parcare. Sunt foarte puține locuri disponibile, in special in zona centrala și semicentrala. Foarte greu se gasește un loc de parcare, atunci cand se ajunge cu mașina in centru, la vreo instituție,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

