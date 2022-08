Sute de locuitori dintr-o localitate din judeţul Giurgiu susţin că au rămas fără apă în fântâni din cauza unei balastiere deţinute de un afacerist grec Satul Mosteni, comuna Ulmi, din judetul Giurgiu nu este racordat la o retea centralizata de apa. Are numai puturi cu hidrofor sau fantani care sunt secate de luni bune. Localnicii sustin ca au ramas fara apa din cauza unei balastiere din apropierea localitatii care se intinde pe o suprafata de cateva hectare si care are o adancime de peste zece metri. Mai exact, pentru ca proprietarul balastierei, pentru a putea exploata nisipul si pietrisul, extrage mii de tone de apa pe ora pe care le deverseaza intr-un canal care da in raul Sabar. Contactat pentru a ne oferi un punct de vedere, proprietarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

