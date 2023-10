Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța Cod Galben de ingheț. Avertizarea meteo este valabila pentru intreg teritoriul Repuvlicii Moldova. In perioada 17-19 octombrie 2023, in orele nocturne și ale dimineții, se prevad inghețuri cu intensitatea de -1 pana la -3 grade Celsius. Meteo

- Furtuna de azi-noapte a facut prapad in mai multe zone ale țarii noastre. De la inundații, pana la copaci cazuți, de toate acestea au avut parte dimineața bucureștenii. Și nu doar in Capitala futunile au creat dezastru. Vijeliile de cod portocaliu din ultimele ore au facut prapad in mai multe judete…

- Duminica, 13 august, polițiștii din Seini au fost sesizați telefonic de catre o femeie cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubinul acesteia. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 34 de ani din Seini ar fi fost agresata de concubinul acesteia, un barbat de 53 de…

- Pompierii au fost chemați joi dimineața pentru a scoate o femeie care a cazut intr-o fantana. Incidentul s-a petrecut in satul Liteni, din comuna Moara, iar fantana avea o adancime de aproximativ 12 metri. La fața locului au fost trimise o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, femeia a fost scoasa din fantana in stare de constienta, primind ingrijiri la fata locului."Femeia a fost extrasa de catre salvatori. Din fericire, este constienta", au precizat oficialii ISU.Echipajul SMURD-TIM i-a…

- FOTO VIDEO| TRAGEDIA de pe DN 67C: Noi imagini din locul unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce un copac a cazut peste o mașina TRAGEDIA de pe DN 67C: Noi imagini din locul unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce un copac a cazut peste o mașina O serie de manifestari meteorologice violente, caracterizate…

- Furtuna din Alba a doborat mai multi copaci pe DN 67C (Transalpina), la 20 km de barajul Oasa. Un arbore a cazut peste o masina si doua persoane au fost ranite grav, pe Valea Sebeșului. Ulterior, una dintre acestea, o femeie in varsta de 64 de ani, a murit. Traficul rutier este oprit, la aceasta […]