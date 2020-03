Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80% din litigiile dintre clienți și societațile de asigurari gestionate in 2019 de Sal-Fin (Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar) au fost soluționate in favoarea clienților, potrivit unui comunicat emis, luni, de ASF, anunța MEDIAFAX.In 2019,…

- Peste 80% dintre solicitarile primite de SAL-Fin, entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), au fost solutionate in favoarea consumatorilor, informeaza un comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES.…

- SAL-Fin (Entitatea de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar), structura creata in cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara, și-a prezentat bilanțul activitații pentru anul 2019, document care releva faptul ca peste 80% din litigiile soluționate au fost in favoarea…

- Piata asigurarilor a crescut in 2019 cu peste 8%, cea mai mare crestere din ultimele trei decenii, atingand o valoare a primelor brute subscrise de circa 11 mld. lei, potrivit declaratiilor lui Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Piata asigurarilor…

- Negocierile realizate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au adus un beneficiu de 2,67 milioane de euro consumatorilor și intregului sistem bancar din Romania in perioada 2016-2019. Aproape jumatate din aceasta suma (1,25 mil.Euro) reprezinta diminuarea…

- Numarul reclamatiilor consumatorilor privind serviciile financiare la ANPC s-a redus considerabil in perioada 2016-2018, cu 55,3%, iar aparitia Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a avut o contributie decisiva in acest sens, a transmis, marti, directorul general…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 60,09 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, in crestere cu 26,48% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin…

- Anul acesta, din peste 2.000 de cereri de conciliere cu bancile si IFN-urile, formulate de consumatori, aproximativ 11% au fost clasate de institutiile financiar-bancare, din motive obiective, a anuntat marti Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), conform News.ro.Institutia…